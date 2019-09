Goiano apresenta aplicativo na ONU

Aconteceu em Washington DC nos Estados Unidos a assembleia de Jovens da Organização das Nações Unidas (ONU), a 24ª Youth Assembly. O jovem goiano Shalon Santos foi um dos destaques do evento. A assembleia aconteceu entre os dias 8, 9, 10 e 13 de agosto. O Goiano Shalon apresentou um projeto inovador de educação a distância, o aplicativo ‘Re formula’.

De acordo com Shalon, que é presidente da Organização Brasileira de Estudantes (OBE), o aplicativo tem o objetivo de ajudar os jovens estudantes a melhorar o desempenho em sua vida escolar. A ferramenta, segundo ele, possibilitará os estudantes e professores aulas interativas, reforço e sanar dúvidas das diversas matérias com variedade de professores e disponibilidade de horários.

Para Ele, o aplicativo ‘Re formula’ é uma “iniciativa que contribui com o desenvolvimento individual e personalizado de cada estudante, respeitando suas capacidades e processo de aprendizado”. Também é uma forma de transformar a educação através da tecnologia, onde os estudantes serão amparados e terão ao alcance de um clique toda informação necessária para se capacitarem, além de ser uma forma mais chamativa e interessante para o aprendizado, já que a internet é o meio que os jovens mais utilizam para ajudar nos trabalhos escolares.

O objetivo do aplicativo é ajudar estudantes que sentem dificuldade e precisam de apoio para aprender. A plataforma conecta professores voluntários, que acreditam na filosofia OBE a estudantes que buscam por uma solução alternativa e um formato de educação focada em resultados.

O ‘Re formula’ conta com duas áreas principais, uma de conteúdo em vídeo, onde professores dão sua aula ao vivo se comunicando com estudantes. E outra em que os professores ajudam os estudantes com as lições de casa e trabalhos.

“Toda a plataforma é interativa, dando foco ao estudante, onde o método de aprendizado defendido, é o processo individual, focado em resultados de acordo com cada indivíduo” afirma Shalon.

Na Youth Assembly o Re formula defende três dos principais objetivos defendidos pela ONU para transformar o mundo, sendo elas: a educação de qualidade, redução da desigualdade e parceria em objetivos comuns.

Para contextualizar a importância de inserir plataformas de educação nas atividades cotidianas do jovem, o Re formula se insere na utilização cada vez maior de celulares no uso da internet e na procura por informação. Segundo a pesquisa da TIC Kids Online divulgada em 2018, o percentual de jovens entre 9 e 17 anos que acessa a rede somente pelo telefone móvel chegou em 44%. No levantamento anterior, com dados de 2016, o índice era de 37%.

O estudo também aponta que 85% da população nessa faixa etária utilizou a internet ao menos uma vez em três meses, um total de 24,7 milhões de crianças e adolescentes. Em movimento complementar, o uso do computador como forma de acesso à rede tem caído, de 60% na pesquisa anterior para 53% na atual. O que mostra a facilidade com que jovens tem acesso aos smartphones, aumento a utilização de aplicativos.