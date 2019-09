Césio 137 foi tema da 8ª edição do Café com Pedro

O Césio 137, considerado o maior acidente radiológico do mundo, ocorrido em Goiânia, foi tema da 8º edição do Café com Pedro, projeto promovido pela Secretaria de Cultura (Secult Goiás), por meio do Museu Pedro Ludovico. O evento foi realizado nesta quarta-feira, (11), às 17 horas, no jardim do museu, com o tradicional café da tarde. E teve a entrada gratuita.

A programação teve como participação a palestrante, Suzane de Alencar Vieira, doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e professora de mestrado em Antropologia na Universidade Federal de Goiás (UFG), que fez uma explanação sobre o tema: Césio 137 – Tecnologia Desencapsulada, o desastre e suas marcas em 32 anos. Suzane discorreu sobre sua pesquisa de dissertação de Mestrado, que deu origem a seu livro Césio-137, Drama azul: irradiação em narrativas.

O Café com Pedro é uma Ação Educativa da Superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico (SPHCA), da Secult Goiás, que tem como proposta fazer com que a memória da capital e de seu fundador sejam preservadas, conhecidas e difundidas para a população goianiense.

O Museu Pedro Ludovico está localizado entre a Praça Cívica e o Bosque dos Buritis, no Centro de capital. A unidade é aberta ao público gratuitamente e funciona de terça a domingo, inclusive nos feriados, das 9 às 17 horas.