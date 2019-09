Mutirão da Prefeitura revisita a região Leste da capital

O Mutirão da Prefeitura, em sua 27ª edição, volta à região Leste de Goiânia e leva consigo cerca de 45 serviços do Governo de Goiás, que estarão, assim como outros 120 serviços da administração municipal, à diposição da população nos dois dias do evento. Os estandes da grande frente de serviços serão montados na Praça da Feira do Parque Atheneu, no encontro das Avenidas Bela Vista e Parque Athneu, onde se concentrarão os atendimentos. O prefeito Iris Rezende e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, farão a abertura oficial do evento às 8h do dia 14, sábado.

Desde que foi lançado, em junho de 2017, essa é a segunda vez que o Mutirão acontece no Parque Atheneu e vai atender outros 22 bairros da região. Já são mais de 1,3 milhão de atendimentos prestados à população de todas as regiões administrativas de Goiânia. O setor sediou a 2ª edição do Mutirão da atual gestão, ocasião em que mais de 50 mil atendimentos foram prestados aos cidadãos do Parque Atheneu e bairros adjacentes.

A Prefeitura vai levar a estrutura de todas as suas secretarias para o Mutirão. Saúde, educação, direitos humanos, assistência social, finanças, procuradoria, comunicação, entre outras, vão oferecer aos contribuintes serviços de suas respectivas pastas. No sábado, 14, os atendimentos começam às 8h e vão até às 16h. No domingo, 15, começam também às 8h e terminam ao meio-dia.

Além dos atendimentos nos estandes, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) estarão, durante toda a semana que antecede o ponto alto do Mutirão, realizando serviços de infraestrutura, limpeza e sinalização de trânsito na região.

O Governo de Goiás vai levar para o Mutirão cerca de 45 serviços oferecidos nas lojas do Vapt Vupt e os cidadãos poderão acessá-los gratuitamente. A Polícia Civil, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), vai emitir carteira de identidade.

Os mutirões urbanos foram idealizados por Iris Rezende ainda na década de 1960, quando a prática se limitava ao meio rural. Em 1983, o maior mutirão da história humana, comandado pelo então governador de Goiás, agora prefeito da capital, construiu mil casas em um único dia. Cerca de 20 mil pessoas participaram ativamente dos trabalhos que ergueram a Vila Mutirão, hoje um próspero bairro da região Noroeste de Goiânia.

Confiram as ações da Prefeitura de Goiânia que serão realizadas durante o Mutirão

1. Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma)

– Distribuição de mudas de árvores do cerrado e orientação sobre plantio

– Oficinas de educação ambiental

– Limpeza e roçagem de área verde

– Orientação da gerência do contencioso sobre processos abertos na Amma

– Disponibilização de duas caçambas para recebimento de restos de construção civil, pneus velhos e materiais descartáveis

2. Agência Municipal de Turismo Evento e Lazer (Agetul)

– Projeto Liga do Bem (disponibiliza brinquedos para o entretenimento das crianças)

3. Guarda Civil Metropolitana (GCM)

– Banda de música durante abertura do evento com execução do Hino Nacional

– Mais de 30 guardas civis na segurança interna e nas ruas adjacentes

– Grupo Anjos da Guarda com pintura de rosto e de desenhos em papel

– Panfletagem do Programa Mulher Mais Segura

4. Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg)

– 23 setores beneficiados com: Roçagem, capina manual, varrição, remoção de entulhos, poda de árvores, poda de gramas, pintura de meio, coleta orgânica e seletiva.

– 22 unidades de educação beneficiadas com limpeza e manutenção

– 05 unidades de saúde beneficiadas com limpeza e manutenção

– Revitalização de 4 praças

– Construção de 1 praça

– Paisagismo de duas rotatórias

– Remoção de entulho

– Roçagem manual e mecânica

– Pintura de meios-fios

– Varrição de vias

– Capina manual

5. Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas)

– Cadastro único para programas sociais: Bolsa Família, IdJovem

– Isenção na taxa de inscrição de concurso público

– Diminuição na tarifa de energia elétrica

– Carteirinha interestadual para idoso acima de 60 anos

– Benefício de Prestação Continuada (BPC)

– Serviços de beleza: manicure, pedicure, designer de sobrancelhas e corte de cabelo

6. Secretaria Municipal de Cultura (Secult)

– Apresentações culturais

– Divulgação da Lei de Incentivo à Cultura e das obras produzidas pela iniciativa

7. Secretaria Municipal de Educação (SME)

– Atendimento para matrícula na rede municipal de educação

– Sala de cinema

– Atividades lúdico-pedagógicas

– Horta Escolar com presença do mascote

– Entrega de salas modulares

8. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh)

– Orientações sobre o Alvará Fácil

– Regularização fundiária e de edificações

– Inscrição e atualização cadastral do programa municipal de Habitação

9. Secretaria Municipal de Finanças (Sefin)

– Abertura de empresas

– Alteração do CAE

– Abertura de MEI

– Acesso ao portal de contribuinte

– Liberação de senha de nota fiscal/REST/DMS

– Geração de cálculo de INST pela internet

– Aprovação do projeto Alvará Fácil

– Inscrições para o Minha Casa Minha Vida

– Negociação de IPTU

– Emissão de guias de IPTU, ITU, ISS e auto de infração

– ISS parcelamento

10. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, trabalho, Ciências e Tecnologia (Sedetec)

– Vagas de emprego oferecidas pelo Sine

– Participa com toda a rede de computadores usada no mutirão

11. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra)

– Recuperação de meio-fio

– Recuperação e limpeza de boca de lobo

– Reposição de tampa de poço de visita

– Tapa-buracos

– Recapeamento da Av. Senhor do Bonfim, no Conjunto Fabiana.

– Reforma geral do CMEI Solon do Amaral – Jardim Vitória

– Manutenção do telhado da Escola Municipal Ana das Neves – Parque das Laranjeiras

– Manutenção do telhado do CMEI Parque Atheneu – Pq. Atheneu

– Manutenção do telhado do CMEI Atheneu Dom Bosco – Pq. Atheneu

– Manutenção do telhado do CMEI Jardim Mariliza – Jd. Mariliza

– Reestruturação da base da calçada da quadra poliesportiva da Escola Municipal José Alves Vila Nova – Pq. Atheneu

12. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM)

– Inscrições para cursos de capacitação (corte de tecido, modelagem, costura e assentamento de revestimento cerâmico)

– Orientação psicológica

– Distribuição de material informativo sobre violência doméstica e familiar

13. Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

– Vacinas para crianças, adolescentes e adultos, inclusive contra sarampo

– Oftalmologista

– Eletrocardiograma

– Risco cirúrgico

– Rastreamento de câncer de mama

– Auriculoterapia

– Orientação sobre alimentação saudável

– Aferição de pressão arterial

– Teste de glicemia

– Orientações sobre alimentação saudável e tabagismo

– Prevenção de câncer de pele e bucal

14. Secretaria Municipal de Trânsito (SMT)

– Revitalização de sinalização horizontal e vertical

– Emissão dos cartões de idoso e pessoa com deficiência

– Projeto de educação para o Trânsito

15. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA)

– Carteira de Identidade (em parceria com a Polícia Civil)

– Carteirinha de estudante

– Distribuição dos estatutos da Juventude e Igualdade Racial

– Distribuição da cartilha sobre programa Calçada Acessível

Serviço

Assunto: 27º Mutirão da Prefeitura de Goiânia

Datas e horários: sábado (14/09), das 8h às 16h, e domingo (15/09), das 8h ao meio-dia

Abertura: presença do prefeito Iris Rezende e do governador Ronaldo Caiado, a partir das 8h de sábado (14/09)

Local: Avenida Bela Vista, esquina com Avenida Parque Atheneu, Setor Parque Atheneu