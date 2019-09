Sebrae Goiás celebra Dia Nacional da Cachaça com empreendedores

No Dia Nacional da Cachaça, o Sebrae Goiás realiza o Projeto de Desenvolvimento da Cachaça de Alambique do Estado de Goiás. Com a temática “Da P.I.N.G.A à Cachaça”, o evento vai reunir na próxima sexta-feira (13), no auditório do Sebrae, produtores e instituições de fomento à produção de cachaça de alambique. O encontro será das 8h30 às 18h e terá atrações gratuitas.

De acordo com a analista e gestora de projetos do Sebrae Goiás, Vera Lúcia Elias, o evento é uma oportunidade de valorização dos aspectos de desenvolvimento da cachaça de alambique. Ela explica que a escolha da temática e o uso das iniciais que formam a palavra P.I.N.G.A foi estratégica e que simbolizam Planejamento, Investimento, Negócio, Governança e Atitude. “São estratégias para estimular o desenvolvimento dos negócios no setor. A cachaça precisa ser vista por meio de valores culturais, históricos, turísticos e gastronômicos, podendo agregar à cadeia de negócios do produto de alambique e artesanal”, afirma.

Segundo a gestora, durante o evento serão entregues resultados do projeto promovido pelo Sebrae nos últimos quatro anos, em que foram atendidas mais de 100 micro e pequenas empresas e mais de 400 negócios impactados pelo contexto do segmento de alimentos e bebidas vinculados ao alambique. “Licores, rapadura, melado e sobremesas também são produtos que podem ser feitos a partir da cachaça. Não podemos pensar na cachaça apenas como uma bebida em si”, diz.

Além de ter a bebida como uma referência simbólica para cultura e identidade brasileira, o Sebrae inclui na programação palestras com consultores e representantes do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), relatos de experiências, além de um bate papo com a presença dos artistas Hamilton Carneiro e Bariani Ortêncio.