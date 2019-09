 27º Mutirão da Prefeitura acontece no Parque Atheneu

O prefeito Iris Rezende e o governador Ronaldo Caiado estiveram na 27ª edição do Mutirão da Prefeitura, neste sábado, 14, na Praça do Parque Atheneu, região Leste da capital.

Após o hasteamento das bandeiras, o prefeito Iris Rezende, acompanhado do governador Ronaldo Caiado, assistiram a apresentação da Orquestra Jovem de Goiânia e seguiram para as visitações nos estandes.

Os chefes dos executivos municipal e estadual estavam acompanhados por auxiliares das duas esferas de governo e vereadores, no local que concentra os atendimentos para os mais de 160 serviços públicos oferecidos pela Prefeitura de Goiânia e Governo de Goiás. O presidente da Câmara Municipal, GCM Romário Policarpo, também prestigia o início da ação acompanhado de pelo menos uma dezena de parlamentares.

Dessa vez, a grande estrutura do Mutirão da Prefeitura atende 22 bairros da região Leste da capital. Esta será a sexta vez, de oito edições neste ano, que Estado e município realizam o evento de forma conjunta. A participação do Governo de Goiás é coordenada pela Secretaria de Governo (Segov).

Os atendimentos nos estandes vão até às 12h deste domingo, 15. Desde que foi lançado, em junho de 2017, essa é a segunda vez que o Mutirão acontece na região. Já são mais de 1,3 milhão de atendimentos prestados à população de todas as regiões administrativas de Goiânia.

Cerca de 45 serviços da administração estadual, geralmente prestados nas unidades do Vapt-Vupt, foram colocados à disposição da população do Residencial Itaipú e região Sudoeste da Capital. “Não existe outra maneira, outra forma de estimular mais o cidadão que ele vê seus representantes em seu bairro, em sua região, atendendo suas demandas. Depois de todos esses mutirões, aprendendo com o prefeito Iris, hoje eu vou estar em Cavalcante, na região mais carente do Estado de Goiás, fazendo um mutirão”, destacou em coletiva o governador Ronaldo Caiado.

Durante toda semana que antecedeu o Mutirão, equipes da Seinfra, Comurg e SMT realizaram uma série de intervenções na região, como limpeza, recolhimento de entulhos, limpeza de bocas de lobo, pintura de meios-fios, revitalização de praças e reformas de prédios públicos.