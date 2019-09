Ministro da Cidadania lança em Goiás programa federal inédito no País

Ao lado do governador Ronaldo Caiado, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, lançou neste sábado, 14, em Cavalcante (GO), o programa “Município Mais Cidadão”, que visa beneficiar as regiões mais carentes do País.

“São mais de dez ações que envolvem diversas áreas do ministério, como esporte, cultura e assistência social, e vamos direcionar para aqueles municípios que mais precisam. Em parceria com as prefeituras e Sistema S, nossa meta é gerar impacto nessas comunidades, com a promoção de festivais de música, dança, olimpíadas municipais, inclusão das pessoas com deficiência, além de outras iniciativas que gerem renda”, exemplificou o ministro durante reunião com o governador e com os prefeitos da região.

“O Nordeste Goiano é nossa prioridade número um. Estamos aqui a convite do governador, que tem forte influência e prestígio em Brasília”, emendou Terra, que foi colega de Caiado na época em que ambos exerceram mandato na Câmara dos Deputados.

Ao recepcionar Osmar Torres, Ronaldo Caiado fez questão de reforçar que o compromisso da sua gestão é acabar com as desigualdades regionais no Estado. “Vamos trazer para essa região tudo o que sempre foi prometido e nunca chegou: infraestrutura, energia de qualidade, rodovias, FCO [Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste] e incentivos fiscais. Governamos para todos os goianos e, neste primeiro momento, vamos priorizar, em nossas ações, aquelas regiões mais carentes, que precisam do Estado.”

Presente na solenidade, a secretária nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Mariana Neris, adiantou que os técnicos da Pasta Federal estarão nos próximos dias em Cavalcante para fazer o levantamento das vulnerabilidades e demandas da população. “Neste mês de setembro já entramos com o planejamento. Acreditamos que, até o final deste ano, conseguimos liberar os recursos necessários para sanar os problemas detectados”, informou.

Prefeito do município, Josemar Saraiva disse que o orçamento do Executivo local é limitado para investir nas principais demandas da população. “Quase 70% das nossas receitas estão comprometidas com a folha de pessoal. Por isso, essas intervenções do Estado são tão importantes para nós”, frisou, elogiando o governador. “Quando recebemos a notícia de que Cavalcante era o município mais pobre, ficamos muito tristes. Mas hoje o governador vem aqui e traz o ministro [Osmar Terra] com essa notícia tão boa. Estamos saindo da miséria”, comemorou.

Vulnerabilidade

Logo após a primeira reunião com o ministro e prefeitos, o governador se dirigiu para a Câmara Municipal. Lá, o diretor-executivo do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômico Mauro Borges (IMB), Cláudio André Gondim, apresentou dados do Índice Multidimensional de Carências das Famílias (IMCF), que utiliza metodologia do PNUD para averiguar quais cidades são as mais vulneráveis socialmente.

“Não trabalhamos mais com achismos e não usamos mais apenas um fator, que era a renda. É preciso avaliar itens como educação e também a estrutura das moradias, saber se têm o mínimo de condições de salubridade”, explicou o governador.

O primeiro diagnóstico do IMB apontou Cavalcante como a cidade mais carente do Estado. Também entraram nesse ranking outros nove municípios: Amaralina, Campinaçu, Colinas do Sul, Heitoraí, Matrinchã, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Santa Terezinha de Goiás e Teresina de Goiás.

“Eu estou hoje em um dos oito municípios onde perdi a eleição no ano passado. Mas a gente não faz política como nossos antecessores. Meu compromisso é com o cidadão goiano e nós teremos um Estado cada vez mais pujante quando eliminarmos as desigualdades regionais”, frisou Caiado. Ele contou que buscou inspiração na Coreia do Sul para promover o desenvolvimento de Goiás de forma consistente, contínua e igualitária.

O secretário de Desenvolvimento Social, Marcos Cabral, aproveitou a oportunidade para comentar sobre o mutirão que a pasta realizou em Cavalcante na semana passada. “Em breve, entregaremos mais de 1600 documentos para a população, como a carteira do autista, carteira de trabalho, entre outros”. Durante a solenidade na Câmara, os documentos foram entregues de forma simbólica.

Projeto Rondon

Dois coordenadores do Projeto Rondon, o vice-almirante Barros Coutinho e o coronel Marcelo Martins, também estiveram em Cavalcante. O programa, coordenado pelo Ministério da Defesa, visa o desenvolvimento regional de comunidades carentes por meio de intervenções dos universitários brasileiros e das Forças Armadas, que promovem oficinas de capacitação nos locais onde as operações são desenvolvidas. O governador trabalha para incluir 27 municípios do Nordeste Goiano em uma das agendas do projeto previstas para o biênio 2020/2021.

Ao final do dia, o governador participou da aula inaugural do projeto de alfabetização de jovens e adultos de Cavalcante, iniciativa do Gabinete de Políticas Sociais, coordenado pela primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, e que tem como braço executor a Secretaria Estadual da Educação. Caiado ainda se reuniu com empresários e comerciantes da cidade para ouvi-los e dar encaminhamento às principais demandas da população.

Acompanharam o governador na agenda em Cavalcante os secretários estaduais Edival Lourenço (Cultura), Marcos Cabral (Desenvolvimento Social), Valéria Torres (Comunicacão), Fátima Gavioli (Educação) e Andréa Vulcanis (Meio Ambiente).

Participaram ainda dos compromissos os prefeitos de Amaralina, Teresina, Colinas do Sul, Monte Alegre, São João D Aliança, Alto Paraíso, Posse, além do presidente da Associação dos Kalunga, Vilmar de Souza, lideranças religiosas, políticas e comunitárias.