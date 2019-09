Uso de água tratada para limpeza de calças e carros pode se tornar infração

O Plenário da Câmara Municipal aprovou na sessão do último dia 12, em primeira votação, projeto de lei da vereadora Sabrina Garcêz (sem partido) que visa punir moradores de Goiânia que forem autuados lavando calçadas e veículos, junto ao meio-fio, com água da rede de abastecimento da capital. O objetivo da lei é coibir o desperdício de água na cidade, pois a cultura de usar água tratada na limpeza de casas e carros precisa ser revista.

“O desabastecimento da capital é uma possibilidade real. Essa é uma preocupação de todos, assim como é responsabilidade de todos zelar para que não falte água em nossa cidade”, diz Sabrina. Segundo ela, a população pode e deve buscar outros meios para limpeza de calçadas e carros. “As pessoas podem varrer as calçadas e lavar o carro com água reaproveitada da máquina. O que não dá é pra usar água tratada para esses fins”, orienta.

O projeto é para benefício coletivo e é necessário que a população fique atenta aos vazamentos em pias, chuveiros e mangueiras, que além de aumentar a conta no fim do mês também são vilões no desperdício. “O nível dos nossos reservatórios têm baixado. Em alguns pontos do João Leite já é possível ver troncos antes submersos. Se não acordamos para real dimensão desse problema, teremos graves consequências dentro em breve”, ponderou.

Se aprovada a matéria prevê notificação para quem for flagrado, por órgãos municipais competentes e multa de R$ 1 mil em caso de reincidência, que será dobrada a cada nova infração.