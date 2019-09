Obras da Avenida Jamel Cecílio geram 10 km de engarrafamento em regiões vizinhas

No primeiro dia útil em que os motoristas de Goiânia usam as rotas oficiais para desviar da construção de um viaduto que ligará as avenidas Jamel Cecílio e 136, o congestionamento chegou a 10 quilômetros de extensão do ponto original do desvio. Motoristas relataram perder entre 40 minutos e uma hora parados no percurso que levariam normalmente cinco minutos. A lentidão atingiu moradores de regiões vizinhas à obra, como os setores Marista, Oeste e Bueno.

A Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia (SMT) enviou 40 agentes ao local para monitorar os focos de engarrafamento, como a situação já era prevista. Os agentes estão autorizados a modificar as rotas de tráfego para contribuir com a redução dos pontos mais críticos.

O local do desvio é considerado o ponto de maior conflito em Goiânia. As três avenidas de interseções, Leopoldo de Bulhões, Jamel Cecílio e Marginal Botafogo, recebem diariamente 60 mil veículos, que podem acumular quase 100 mil devido a baixa fluidez do trânsito. “Os desvios são de ruas com menor capacidade de tráfego, por isso separamos seis. A gente já esperava esse transtorno porque as pessoas estão conhecendo os desvios hoje”, explica o secretário da SMT, Fernando Santana, que reafirma que o trânsito está lento, mas fluindo, a algo em torno de 20 km/h.