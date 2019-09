Vereadora Dra. Cristina discute Plano Diretor com membros do Conselho de Cultura

A relatora do Plano Diretor de Goiânia, vereadora Dra. Cristina (PSDB) esteve reunida com membros do Conselho de Cultura, na tarde de terça-feira, 16, para a discussão de pontos referentes a área, contidos no eixo de Desenvolvimento Humano, subdivisão de Desenvolvimento Sociocultural.

O projeto em seu artigo 46, define que a estratégia de desenvolvimento humano busca a inclusão social, o estímulo à participação popular nas políticas públicas, preservação e melhoria da qualidade de vida, superação das dificuldades que se antepõem ao uso pleno da cidade, garantindo o uso de bens e serviços sociais, culturais e urbanos.

Os membros do Conselho de Cultura reclamaram da falta de detalhes e diretrizes para a área. De acordo com eles, o patrimônio tem um destaque maior que os bens materiais, referentes ao Plano Diretor. Membros presentes na reunião explicaram que o projeto não tem como função detalhar ações em nenhuma área, o plano deixaria espaço para projetos a serem elaborados por cada setor.

Outro ponto de destaque na reunião foi a revitalização do Centro de Goiânia, incluindo a ocupação cultural dos espaços. A vereadora Dra. Cristina destacou que, como relatora do Código Tributário, apresentou emendas visando a preservação das fachadas dos edifícios e incentivando o estabelecimento de novos empreendedores na região. A Prefeitura de Goiânia retirou o projeto da Câmara enquanto estava em tramitação.

Dra. Cristina ainda recebeu dos membros do Conselho de Cultura um conjunto de propostas para o setor. “Vamos analisar e estamos abertos a sugestões para emendas. Tenho pouco tempo para trabalhar no relatório, mas sou disciplinada e serei responsável com esse projeto, que tratará do desenvolvimento do município pelos próximos dez anos, influenciando diretamente na vida da população”, afirmou.