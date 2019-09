Bombeiros controlam incêndio em fábrica de solventes na BR-153, em Aparecida de Goiânia

Treze viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de produtos químicos, solventes e de limpeza, ainda não identificada, na madrugada desta quarta-feira, 18,, às margens da BR-153, no Setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. As equipes que atenderam a ocorrência relataram que o fogo começou no fim da madrugada e em poucos minutos se agravou de forma a atingir o teto da fábrica ao ponto de ser visto por quem trafegava na rodovia. A causa das labaredas ainda não foi identificada.

Segundo informações dos Bombeiros, as equipes levaram cerca de 3 horas de combate até que as chamas fossem totalmente controladas. Também não encontraram vítimas e a pista no sentido Goiânia-Aparecida ficou parcialmente interditada.

A assessoria dos Bombeiros informou que as equipes se preocuparam em não permitir que as chamas se propagassem para regiões vizinhas e atingissem outras empresas. Os bombeiros realizaram o controle das chamas com a utilização de jatos d’agua e técnicas de combate a incêndios urbanos.