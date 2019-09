Brasil não discursará na cúpula do clima da ONU

Na segunda-feira, 23, representante do mundo inteiro estarão em Nova York para participarem da cúpula do clima na ONU. Os países foram comunicados pelas Nações Unidas a enviar um plano para aumentar o compromisso com o clima e o governo de Jair Bolsonaro não enviou nenhum.

De acordo com o enviado especial da secretária-geral das Nações Unidas, Bolsonaro não será um dos que se apresentará no encontro porque simplesmente “não apresentou nenhum plano para aumentar o compromisso com o clima”.

Juntamente com o Brasil, também foram excluídos dos discursos os Estados Unidos, a Arábia Saudita, o Japão, Austrália e Coreia do Sul. Os demais 63 países irão discursar na cúpula do clima que tem o objetivo de encorajar o compromisso de países com a diminuição de poluentes no mundo.