Caiado convoca Conferência da Juventude em Goiás

Evento goiano discutirá propostas que devem ser apresentadas durante o encontro nacional. Em Goiás, Ronaldo Caiado quer impulsionar a participação juvenil, garantindo a contribuição dessa parcela da população no desenvolvimento das ações de governo

O governador Ronaldo Caiado assinou nesta quarta-feira, dia 18, a convocação da 4ª Conferência Estadual da Juventude e também empossou os novos membros do Conselho Estadual da Juventude de Goiás. O evento foi prestigiado pela titular da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), Jayana Nicaretta. A SNJ é ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Di​reitos Humanos.

A Conferência Estadual visa encontrar soluções que ajudem os governos estadual e federal no desenvolvimento de políticas juvenis mais eficazes. “Essa convenção deve dar um ritmo mais acelerado para que o jovem participe de políticas públicas de governo. Isso não é apenas papel do governante, secretários [de Estado] ou de deputados, mas de todos nós”, destacou o governador Ronaldo Caiado. A Conferência em Goiás deve ser realizada em novembro e terá como tema “Novas perspectivas para a juventude”

As conferências estaduais permitem o conhecimento dos principais desafios que os jovens estão enfrentando para levar propostas para o encontro nacional. No fórum nacional que deve reunir representantes de todo o País, o intuito é agregar conhecimentos e experiências para que a realidade do jovem seja inserida nas políticas nacionais de juventude. Caiado frisou que o tempo de juventude é um dos mais produtivos das pessoas. “Tanto por sua capacidade física como intelectual, que são espantosas”, comentou.

Jayana Nicaretta afirmou que a conferência deste ano será diferente e com muitas mudanças. “Será com jovens qualificados e com boas proposições. Teremos um evento com encaminhamentos concretos, que possamos realizar junto ao Governo Federal e aos estados”, salientou. Ela destacou que o País possui atualmente 51 milhões de jovens. “Temos que aproveitar a força de mão de obra que o jovem tem a oferecer para sociedade. É isso que estamos propondo aos demais Poderes. E viemos aqui porque Goiás é um Estado parceiro, que parabenizamos pelas ações focadas na juventude.”

“Esse encontro de hoje demonstra alinhamento de ideias e tem gerado frutos para os goianos”, sublinhou a superintendente da Criança, Adolescente e Juventude da Secretaria de Desenvolvimento Social, Thaís Morais. É que através de convênio com o Governo Federal, o Estado de Goiás receberá o programa Espaço 4.0, que será instalado em Anápolis para qualificar jovens na área de tecnologia e impulsionar o mercado de trabalho no polo industrial daquela região.

Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Marcos Cabral destacou que tem orgulho de trabalhar políticas para a juventude. Disse que suas ações na pasta, por recomendação do governador Ronaldo Caiado, são promovidas com total transparência. Ele citou alguns dos programas que são promovidos por sua Secretaria, como o Passe Livre Estudantil e o Jovem Aprendiz. “Vamos trabalhar diuturnamente para avançar com as políticas públicas junto ao Governo Federal e outros Poderes”, pontuou.

Conselho da Juventude

O governador Ronaldo Caiado também empossou nesta quarta-feira os novos membros do Conselho Estadual da Juventude que foi reformulado com 30 novos membros. A sociedade civil possui 15 titulares e 15 suplentes, e o poder público a mesma quantidade. A mesa diretora do Conselho foi eleita em junho desse ano e tem como presidente o representante da sociedade civil Guilherme Martins de Araújo e os vices presidentes Carolina Tavares (Poder Público) e João Mateus Nogueira (Sociedade Civil).

Participaram ainda do evento os deputados estaduais Diego Sorgatto e Jefferson Rodrigues; o secretário da Casa Civil, Anderson Máximo; a superintendente da Juventude de Goiânia, Danielle Pereira; o assessor da Prefeitura de Goiânia, Gustavo França; a conselheira da OAB Goiás, Renata Barbieri; o diretor da Escola de Direitos Humanos, José Eduardo Barbieri; além de membros dos conselhos Estadual e Nacional da Juventude.

Fonte: Governo do Estado