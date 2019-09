Governo assina os primeiros contratos do Goiás Empreendedor

Com o objetivo de fomentar o pequeno empreendedor que deseja criar o seu próprio negócio, gerar empregos e impulsionar a economia, o governador Ronaldo Caiado assinou os primeiros 80 contratos entre pequenos empreendedores do Programa Goiás Empreendedor. A solenidade, realizada nesta quinta-feira, 19, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

O Goiás Empreendedor conta com R$ 150 milhões, que são utilizados em várias linhas de crédito, como microcrédito, Crédito Produtivo e Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Em alguns casos não são cobrados juros dos tomadores de empréstimo. Com o programa já foram gerados 611 empregos diretos. Os empréstimos estão na ordem de R$ 6.744 milhões, atendendo a 47 segmentos em mais de 20 cidades.

Vantagens

Segundo Rivael Aguiar Pereira, presidente da GoiásFomento, as vantagens são várias. A primeira delas é uma taxa de juros que inexiste no mercado, e que varia de zero a 0,5% ao mês no microcrédito. Isso depende da faixa de valor, que varia de R$ 500 a R$ 50 mil. Outros diferenciais são o tempo de carência para o pagamento, que pode chegar a seis meses, e o prazo de parcelamento que pode chegar a 36 meses.

Desde julho, quando foi implantado o programa, 3.350 pessoas já buscaram informações. Os primeiros contratos indicam uma variação muito grande de atividades empresariais que buscam o suporte da GoiásFomento.

Dentro do Goiás Empreendedor já foi realizada a primeira edição da Caravana do Empreendedor, momento em que toda a estrutura da SIC e da GoiásFomento, juntamente com as empresas do Sistema S, parceiras do projeto, se deslocam para cidades do interior para promoção do programa. A primeira versão da Caravana foi realizada em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. A segunda está marcada para a cidade de Rio Verde e será realizada nos dias 4 e 5 de outubro.