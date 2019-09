Passe Livre Estudantil passa a ser pago no primeiro dia útil do mês

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), passará a pagar os créditos do programa Passe Livre Estudantil todo primeiro dia útil do mês. O novo procedimento começa em outubro. Atualmente, esse pagamento é efetivado no décimo dia útil do mês.

“Aos poucos, mesmo com toda dificuldade herdada das gestões anteriores, nós vamos corrigindo falhas graves nos programas sociais do Estado. Esse cronograma de pagamento do Passe Livre é um deles, é a correção de um erro de programação financeira que acabava prejudicando os estudantes”, comenta Marcos Cabral, titular da pasta.

Segundo a superintendente da Criança, Adolescente e Juventude da Seds, Thais Moraes, a mudança vinha sendo estudada desde o início do ano, envolvendo uma comissão de acompanhamento e fiscalização integrada por gestores da secretaria e da Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE-GO). Ela explica que em função da mudança, excepcionalmente neste mês de setembro, os estudantes vão perceber uma carga menor dos repasses em seus cartões.

“É uma questão de adequação financeira, porque como o novo lançamento em 1 de outubro será fechado ainda neste mês (de setembro), tivemos que antecipar o fechamento do mês anterior, o que levou a uma redução dos dias considerados para os repasses de agora, mas já no próximo dia primeiro, todos os estudantes beneficiários terão uma nova recarga”, esclarece Thais.

O Passe Livre Estudantil atende atualmente 90 mil estudantes na região metropolitana da capital e Anápolis. O programa dá direito a 48 passagens por mês (ida e volta para a instituição de ensino) para cada beneficiário.