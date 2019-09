Terminal Isidória provisório começa a operar neste domingo.

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), inicia a partir de domingo, 22, a operação das 19 linhas do Terminal Isidória no novo endereço, localizado na Alameda João Elias da Silva Caldas, no Setor Pedro Ludovico. O terminal provisório fica a 500 metros do atual e funcionará por 12 meses, prazo estimado para a conclusão da nova estrutura, adequada ao BRT Norte-Sul.

Com 160 metros de comprimento e cobertura de 8 metros, o terminal provisório Isidória terá capacidade para receber 10 ônibus simultaneamente. Além das plataformas para embarque e desembarque, a estrutura terá bilheteria, sanitários e prédio da administração.

A operação provisória provocará alteração em pequenos trechos e de algumas linhas que passam pelas avenidas T-63, 1ª Radial, 2ª Radial, 3ª Radial e 4ª Radial (veja lista abaixo). As alterações serão compartilhadas com o usuário pela CMTC e pelo consórcio RedeMob a partir de quinta-feira, 19, por meio de panfletos, banners, cartazes e com a orientação de fiscais.

A comunicação será realizada nos terminais Isidória, Bandeiras, Cruzeiro do Sul, Praça da Bíblia, Garavelo e Padre Pelágio. Cem mil panfletos foram impressos para esse trabalho de orientação. A demanda média e diária dessas linhas do Isidória é de 45 mil passageiros.

Alterações em pontos

Cinco pontos de embarque e desembarque serão desativados em decorrência da mudança de trajetos: três na Avenida 2ª Radial (números 1316, 1353 e 1315) e dois na 3ª Radial (números 1476 e 1461). A CMTC ainda estuda possíveis alterações de local em outros pontos. Caso haja necessidade, a população será informada antes das mudanças. A empresa está aberta a sugestões dos usuários.

Novo Isidória

O novo Terminal Isidória, a ser construído nos próximos meses, terá 16.500 metros quadrados de área construída, com plataformas para atender os veículos do BRT e ônibus comuns que fazem a integração das linhas. O custo da obra está estimado em R$ 12 milhões.

Ele será um dos seis terminais que passarão a integrar o sistema do BRT Norte-Sul. A nova estrutura receberá a frota operante do BRT pela Rua 90, entrando direto na nova estação para o embarque e desembarque dos passageiros.