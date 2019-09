“Agendamento pela internet vai modernizar o atendimento prestado pelo Vapt Vupt”, diz governador Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caiado afirmou nesta sexta-feira, 20, que a adoção do agendamento pela internet para alguns serviços prestados pelo Vapt Vup vai propiciar mais celeridade no atendimento ao cidadão e reduzir a fila de espera. Ele falou sobre o projeto de modernização do Vapt Vupt durante entrevista concedida ao programa O Mundo em Sua Casa das rádios Brasil Central AM e RBC FM, apresentado por Gil Bomfim, Augusto César e Luciano Almeida.

O programa foi apresentado no estúdio-auditório Moraes César, que passou recentemente por reforma. A entrevista foi acompanhada pelo presidente da Agência Brasil Central, José Roberto Leão; pela diretora de Telerradiodifusão, Elizeth Araújo, e servidores da Agência.

Expansão

Conforme o governador, o agendamento pela internet de alguns serviços, como a confecção da carteira de identidade, passa a ser adotado inicialmente em 13 unidades do Vapt Vupt de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo e Trindade. Mas a intenção é que não fique restrito apenas à Região Metropolitana da capital.

“Com essa ação, queremos reduzir despesas, modernizar o atendimento pelo Vapt Vupt e depois expandi-la a todos os municípios de Goiás”, afirmou. Ronaldo Caiado complementou que a intenção do Governo do Estado é colocar as inovações tecnológicas à disposição da população.