Balaio de Bambas faz show no Quintal do Jajá durante feijoada neste sábado

A tradicional feijoada do Quintal do Jajá, que acontecerá a partir das 12 horas deste sábado (21), terá um show com o grupo Balaio de Bambas. Os músicos André do Trombone e Leandro do Cavaco se apresentarão junto com o grupo, como convidados especiais. O bar conta com feijoada tradicional, feijoada vegetariana e caldo de feijão, além de oferecer como acompanhamentos torresmo, arroz, farofa de bacon e calabresa, couve refogada e laranja.

O valor da entrada é de R$ 38 por pessoa, incluindo tanto o acesso ao show quanto as feijoadas e acompanhamentos. As bebidas são cobradas à parte.