CBF anuncia convocados para a Copa do Mundo Sub-17 no Brasil

Foram conhecidos nesta manhã os jogadores da seleção sub-17 que vão defender a camisa verde e amarela na Copa do Mundo da categoria. O torneio será pela primeira vez realizado no Brasil: entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. O anúncio foi feito hoje (20) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), pouco antes de o técnico Tite fazer a convocação da seleção principal para os amistosos contra Senegal e Nigéria.

Entre os destaques na lista do técnico da seleção sub-17 Guilherme Dalla Déa estão os meia campistas Talles Magno e Reinier que jogam, respectivamente, nas equipes profissionais do Vasco e Flamengo: os dois atletas vão desfalcar seus times em dez rodadas do Campeonato Brasileiro.

Confira a lista de convocados:

GOLEIROS : Cristian (Atlético-MG), Marcelo (Fluminense), Matheus Donelli (Sport);

LATERAIS-DIREITOS: Gustavo Garcia (Palmeiras), Yan (Coritiba);

LATERAIS-ESQUERDOS: Patryck (São Paulo);

ZAGUEIROS: Henri (Palmeiras), Luan Patrick (Athletico-PR), Paulo Eduardo (Cruzeiro), Renan (Palmeiras);

MEIO-CAMPISTAS: Daniel Cabral (Flamengo), Diego Rosa (Grêmio), Reinier (Flamengo), Sandry (Santos), Talles Costa (São Paulo)

ATACANTES: Gabriel Veron (Palmeiras), João Peglow (Internacional), Juan (São Paulo), Kaio Jorge (Santos), Talles Magno (Vasco).

A apresentação de todos os jogadores convocados será no próximo dia 7 de outubro na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). No cronograma da preparação está previsto um amistoso contra os Estados Unidos no dia 19 de outubro. Os confrontos pela fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17 estão marcados para os dias 26 de outubro (Brasil x Canadá), 29 de outubro (Brasil x Nova Zelândia) e 1º de novembro (Brasil x Angola).