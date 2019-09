Educação publica edital de novo processo seletivo

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) publicou, na edição desta quarta-feira, 18/9, do Diário Oficial do Município (DOM), edital de novo processo seletivo para provimento temporário em seu quadro de pessoal. As vagas são oriundas do aumento de demanda, vacâncias e ampliação de salas, instituições e municipalização de seis unidades escolares da Rede Estadual de Ensino. As inscrições podem ser feitas no período de 07 a 15 de outubro.

As vagas do Processo Seletivo 02/2019 incluem os cargos de auxiliar de atividades educativas, assistente administrativo educacional, agente de apoio educacional e profissional de educação (PE II) nas áreas de Pedagogia, Artes Visuais, História, Geografia, Matemática, Ciências, Português, Inglês, Educação Física e Intérprete de Libras. As vagas serão disponibilizadas por região, conforme a demanda apresentada pelas instituições.

Para todos os cargos, a avaliação será feita em etapa única constituída pela análise da experiência profissional e títulos, conforme detalhado em edital. O contrato dos candidatos classificados e convocados terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. A validade dos contratos também está sujeita ao prazo de 60 dias após a homologação de concurso público ou nomeação e posse de servidores concursados.

As inscrições no processo seletivo podem ser feitas entre os dias 07 e 15 de outubro, exclusivamente pela internet (http://www.concursos.goiania.go.gov.br/), no link “Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Educação e Esporte – Edital nº 002/2019”, a partir das 10 horas do 1° dia de inscrição até as 23h59min do último dia previsto. A documentação necessária para comprovação de títulos e experiência, exigências para candidatura aos cargos, bem como demais disposições referentes ao processo seletivo, encontram-se disponíveis pelo edital acessível no DOM, a partir da página 80.