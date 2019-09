Governo de Goiás lança programa de estágio com 900 vagas e 100 de trainee

Buscando capacitar profissionais, garantindo com que Goiás tenha especialistas qualificados nas mais diversas áreas o governador Ronaldo Caiado lançou, nesta quinta-feira, 19, uma iniciativa inédita no Estado, que é o programa Trainee da Gestão Pública. Na mesma solenidade, realizada no auditório Mauro Borges, anunciou convênios com instituições de ensino superior para seleção de estagiários e apresentou o projeto Movendo Líderes, voltado para a capacitação de servidores públicos. As ações são desenvolvidas pela Secretaria da Administração (Sead).

Dentro do Programa Estagiários, o Governo de Goiás irá firmar parceria com 36 universidades ou faculdades para que façam a seleção dos estudantes para atuação na administração pública. O edital será publicado nesta sexta-feira, 20, com 900 vagas disponíveis. Ofertar essa oportunidade fez o governador se lembrar de quando era universitário e buscava espaço no mercado de trabalho. “Esse projeto me alegra muito”, resumiu. “É uma maneira de nós interligarmos o Estado de Goiás com os jovens que estarão amanhã na demanda de empregos.”

Titular da Sead, Bruno D’Abadia informou que se trata do maior programa de estágios do Estado. “Nenhuma instituição pública ou privada é capaz de dar tanto acesso ao emprego e ao conhecimento quanto o Estado de Goiás”, garantiu. O secretário explicou que o programa foi reformulado e que oferecerá a jovens motivados aprendizagem e crescimento profissional, além da oportunidade de participar do processo de transformação pela qual Goiás atravessa.

Trainees da Gestão Pública

Já o programa de trainee é voltado para jovens que desejam fazer a diferença na gestão pública do Estado. Nesta primeira etapa, serão ofertadas 100 vagas para recém-formados que tenham interesse em atuar no serviço público. “Todo jovem quando sai da faculdade, sai com a carência enorme de poder transformar a teoria na prática”, salientou o governador, afirmando que a ação servirá como uma espécie de “pós-graduação”, já que o novo profissional vai aplicar seus conhecimentos no dia-a-dia.

Caiado ressaltou que o programa de trainee é uma mão de via dupla. Além de beneficiar os jovens, acrescenta ao Estado, já que a máquina pública passa a identificar as profissionais com aptidão e vocação. “Essas pessoas amanhã vão fazer concursos e estarão aptas a ocuparem cargos dentro da estrutura de governo. Precisamos formar pessoas, especializar.”

Bruno D’Abadia disse que o processo seletivo será por ampla concorrência, com inovações que permitam levar para a administração pública talentos com perfil adequado às premissas do programa. O edital do processo seletivo também será publicado nesta sexta-feira, 20, no Diário Oficial e no site da Escola de Governo. A seleção contemplará quatro etapas: análise curricular, mini bio com vídeo de apresentação, estudo de caso e entrevista profissional.