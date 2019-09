Incêndio na região sudoeste do estado chega a quatro municípios e já atingiu usina

Um incêndio de altíssimas proporções acontece na Região Sudoeste do Estado de Goiás e chegou a quatro municípios e já atingiu uma usina, na tarde desta quinta-feira, 19. Já existem relatos de fogo nas cidades de Paranaiguara, São Simão, Rio Verde e Maurilândia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte das chamas teve início no KM 21 da BR-364, próximo a Paranaiguara. O fogo destruiu canaviais e pastagens.

A Usina Vale Verdão, em Maurilândia, foi evacuada antes que o fogo chegasse. Eram quase 400 pessoas dentro dos prédios. Vários carros que estavam estacionados no local também foram atingidos. A equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Helena afirmou que na cidade existem 15 focos de incêndio e que parte da equipe está dividida no combate na usina e no município.

A BR-060, que liga Goiânia a Jataí, foi fechada no trecho do km 445, entre Rio Verde e Jataí. A fumaça está intenção e a baixíssima visibilidade impede o tráfego de veículos, informa a PRF.