Plano Diretor de Goiânia será debatido entre vereadora Dra. Cristina e profissionais do Turismo

A vereadora Dra. Cristina (PSDB) promove na próxima segunda-feira, 23, às 10 horas, na Sala das Comissões da Câmara, audiência pública para discutir o Plano Diretor de Goiânia com profissionais do Turismo e a população interessada no tema. Estarão presentes a presidente da Agência Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-GO), Vanessa Morales, a presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (Abbtur-GO), Giovanna Tavares, e o especialista em Economia Criativa Décio Coutinho.

Dra. Cristina é relatora do Plano Diretor na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e já realizou nove audiências públicas, incluindo debates no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLAM), Secretaria Municipal de Cultura (Secult), em escola da região Leste de Goiânia, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) e com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), na Câmara.

Segundo a vereadora, o relatório será entregue para votação na CCJ em meados de outubro,e de acordo com ela há pontos que precisam ser esclarecidos, como os critérios utilizados para a expansão urbana. “Não entendo essa pressão para votarmos rapidamente. É um projeto extenso, que precisa ser estudado, já que influenciará a vida da população pelos próximos dez anos. Não posso e não serei irresponsável. Debateremos até que não restem dúvidas sobre a viabilidade do novo Plano Diretor”, afirma.