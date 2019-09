“Plano Diretor vai passar por modificações”, garante presidente da Câmara

Na última terça-feira, 17, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), usou a tribuna para fazer uma denúncia grave em relação à tramitação do Plano Diretor. De acordo com ele, vereadores têm recebido ameaças para não alterar o projeto. “Estão tentando criminalizar esta Casa. Não vamos aceitar isso!”, disse. Após esta afirmação o vereador e também vice-presidente da Câmara, Clécio Alves (MDB), endossou a fala de Policarpo e sugeriu que a Casa zerasse a expansão urbana no Plano Diretor, evitando que parlamentares fossem tratados como ‘bandidos’.

Apesar do ‘Plano Diretor’ continuar tramitando normalmente, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), Clécio diz que é necessário reparar no projeto tudo aquilo que se tratar de expansão urbana e de gabarito, para construções de prédios, dentro do município de Goiânia.

Para o emedebista, a aprovação do ‘Plano Diretor’, feita há mais de dez anos, cometeu vários equívocos. “Não podemos errar mais. Nosso interesse é aprovar aquilo que é realmente mérito do município de Goiânia”, concluiu.