UEG tem novo reitor

Por meio de nota o Governo Estadual anunciou, na tarde desta sexta-feira, 20, o novo do Procurador do Estado, Dr. Rafael Borges, como o novo reitor da UEG. O ex-reitor, Ivano Devilla, renunciou o cargo na noite desta quinta-feira, 19, após 6 meses a frente da universidade, ele formalizou a saída numa carta pública.

Na carta, Devilla cita a crise vivida pela instituição e ressalta a importância de um pleito democrático para a escolha do novo reitor. “A UEG atravessa a mais grave crise de seus 20 anos. Sabemos que só se sai de crises com a participação e decisão plural. A renuncia do reitor Haroldo Reimer me levou a interinidade na reitoria. Não acredito nessa interinidade sem data terminar, e não observo que no governo agilidade para nomear cargos de gestão ainda em 2019”, reitera.

O governador Ronaldo Caiado afirmou, em entrevista, a autonomia e a continuidade da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Caiado foi enfático em três pontos, tranquilizando universitário, professores e todos demais goianos.

NOTA OFICIAL

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) é um patrimônio dos goianos, e, como tal, é dever do Governo de Goiás defendê-la e garantir sua excelência acadêmica e institucional. Infelizmente, a história recente da UEG evidencia um cenário de total irresponsabilidade administrativa. Dois ex-reitores foram presos e um terceiro responde a processo por fraude no PRONATEC. Em seis meses, dois reitores renunciaram, e a instituição está, neste momento, sem nenhum pró-reitor nomeado. A situação financeira da UEG é muito grave, pois mesmo com seu orçamento para 2019 aumentado em cerca de 30%, não têm conseguido fazer frente às duas despesas, que, a ser mantido o atual cenário de descontrole, devem passar dos 317 milhões de reais. O Conselho Superior Universitário não respondeu aos desafios do descalabro administrativo em que a UEG foi jogada por anos de uso político e evidente malversação dos recursos públicos. Nem mesmo o vestibular de 2020 foi garantido, e decisões judiciais não estão sendo cumpridas.

Assim sendo, e com base na prerrogativa assegurada pelo estatuto da UEG, que confere ao governador do Estado de Goiás a definição de rumos para Universidade em situação de caos — como a que vivemos hoje –, está sendo nomeado reitor da UEG o Dr. Rafael Borges, procurador do Estado, pelo período necessário à restituição da instituição a uma condição de normalidade.

Ao assumir a gestão da UEG, o Governo de Goiás assegura à sociedade e à comunidade acadêmica que: nenhuma sala de aula será fechada; haverá vestibular em 2019; os alunos terão assegurado seu direito à formatura e à continuidade da vida escolar. O trabalho de reestruturação da gestão da UEG será conduzido com total transparência e a máxima responsabilidade, de modo a garantir a sua reconstrução. A UEG tem como destino a excelência e a responsabilidade com o ensino, pesquisa e extensão, e como centro formador de profissionais qualificados é fundamental ao pleno desenvolvimento de Goiás e do Brasil e ao enfrentamento das desigualdades regionais. Assim que possível, serão realizadas eleições, com a Universidade saneada e pronta para servir a Goiás na plenitude das suas capacidades.

Governo de Goiás