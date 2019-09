Vereadores entregam pedido de pontuação da Medalha Francisco Januário a Presidente da Alego

Na noite de quinta-feira, 17, os vereadores Cabo Senna (PATRIOTA) e Anselmo Pereira (PSDB) estiveram na Assembleia Legislativa de Goiás para entregar nas mãos do presidente, Deputado Estadual Lissauer Vieira, solicitação de inclusão da Medalha Francisco Januário da Gama Cerqueira, que é uma forma de reconhecimento a tropa pelos serviços prestados à comunidade.

A Medalha Francisco Januário foi instituída pela Resolução n. 004 de 25 de junho de 2015, na Câmara Municipal de Goiânia, com três pontos para o acesso ao Quadro de Acesso por Merecimento (QAM) a policiais militares. A comenda recebe o nome do criador da Força Policial de Goyaz, que deu origem à Polícia Militar do Estado de Goiás.

O pedido de pontuação da comenda municipal veio em concordância ao Projeto de Lei n. 644 de 26 de junho de 2019, apresentado pelo deputado Lissauer, que altera a redação do inciso V, do art. 20 da Lei n. 15.704 de 20 de junho de 2006, que “Institui o plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e dá outras providências” para incluir a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira (comenda estadual), com três pontos de equivalência para o preenchimento da Ficha de Pontuação, que se destina à apuração dos pontos para a elaboração do QAM.

“O deputado Lissaeur aceitou nosso pedido e com certeza nossos policiais poderão contar com mais esses pontos na sua ficha, receber essa medalha é uma honra, é um reconhecimento ao excelente trabalho prestado e essa é nossa forma de agradecê-los por tudo,” explicou o vereador Cabo Senna.