Sem previsão de chuva, Goiás segue com clima seco e temperaturas altas

Apesar da chuva que caiu no começo da tarde desta sexta-feira, 20, em Jataí e Rio Verde, o tempo para este final de semana segue seco e sem previsão de mais chuvas no Estado. É o que afirma Marna Mesquita, chefe de previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de Goiás. Segundo Marna, apesar de alguns sites de meteorologia terem apontado chuva para esses dias, dificilmente isso vai acontecer.

“Nos dias 5 e 16 deste mês, por exemplo, a umidade relativa do ar foi de apenas 8%. Na quinta-feira, 19, foi de 10%. É uma porcentagem muito baixa, que indica a ausência de água na atmosfera, resultando em falta de chuva”, garante.

A chefe de previsão explica que a chuva tão comemorada pelos moradores da região sudoeste do Estado nesta sexta-feira foi causada por uma frente fria que está tentando chegar a Goiás, mas tem sido impedida pela massa de ar seco. “Se a umidade do Amazonas alinhar com a frente fria, a possibilidade de chuva aumenta”, afirma Marla.