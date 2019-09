Ministro Sérgio Moro está em Goiânia para primeira visita técnica ao programa de segurança

O Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro está em Goiânia nesta segunda-feira, 23, para realizar a primeira visita técnica às forças de segurança envolvidas no projeto “Em Frente, Brasil”. Acompanhado do governador Ronaldo Caiado, do secretário de Segurança Pública Rodney Miranda e do prefeito Iris Rezende, o Ministro irá conceder coletiva de imprensa às 9:30 da manhã, no Salão Nobre do Paço Municipal.

No período vespertino, será realizada uma visita técnica na base da Força Nacional em Goiânia, localizada na sede do Comando de Policiamento da Capital. De lá, a comitiva segue para a Escola Municipal Joaquim Câmara Filho, no Jardins do Cerrado IV, um dos setores onde acontece o programa de segurança. Durante a visita, serão apresentados dados estatísticos ao Ministro Sérgio Moro e à imprensa.

O PROGRAMA

O “Em Frente Brasil” tem como principal objetivo reduzir os índices de crimes violentos em cinco cidades brasileiras. Após a etapa de repressão, o projeto prevê ações multidisciplinares e transversais nas áreas de educação, esporte, lazer, cidadania, cultura empreendedorismo. Isso será feito a partir de diagnósticos locais que identifiquem os fatores socioeconômicos que tenham correlação com a incidência criminal.