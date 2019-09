Terminal Isidória, começa a funcionar em local provisório

Neste domingo, (22) o Terminal Isidória, começou a funcionar em local provisório. A estrutura fica na Alameda João Elias, pouco abaixo de onde funcionava atualmente. A alteração integra o cronograma de obras do BRT (Ônibus de Trânsito Rápido) Norte-Sul.

A informação foi divulgada pela RMTC (Rede Metropolitana de Transportes Coletivos) nesta semana. As obras vão afetar a estrutura do atual terminal, no Setor Pedro Ludovico.

Segundo a Prefeitura, o terminal provisório tem 160 m de comprimento, com cobertura de 8 m de altura e capacidade para receber 10 ônibus simultaneamente, das 19 linhas que operam no local (11 nascem no terminal e 8 passam pelas plataformas).

Além das plataformas de embarque e desembarque, no local também tem as cabines de bilheterias, sanitários e o prédio da administração.

“O Terminal Isidória é um dos seis que passarão a integrar o sistema do BRT Norte-Sul. por isso as operações foram transferidas para o local provisório, o Consórcio responsável dará início às obras de construção de um novo terminal totalmente remodelado, atendendo ao projeto do BRT, que sairá da Rua 90 e entrará diretamente na nova estação para os embarques e desembarques dos passageiros. A construção conta com orçamento na ordem de R$ 12 milhões, já incluindo as obras do provisório e tem prazo de 12 meses para ser concluída”, informou a Prefeitura, em nota.

De acordo com o projeto, o novo Terminal terá 16.500 m² de área construída e contará com plataformas para atender o BRT e os ônibus comuns, que fazem a integração das linhas. Contará também com quiosques de alimentação e utilidades.

Linhas que nascem no terminal Isidória

002 – Pq. Atheneu / Centro / Rodoviária

014 – Pq. Atheneu / Campinas

183 – T. Isidória / Vila Sul

185 – T. Isidória / Avenida E / PUC

198 – T. Isidória / Vl. Alto da Glória / Jd. Vitória

203 – T. Isidória / Av. W – 5 / Santa Luzia

565 – T. Isidória / Jd. dos Buritis – Via BR – 153

568 – T. Isidória / Res. Pq. Flamboyant / Jd. Bela Vista

650 – Circular Sul – Via BR – 153

651 – Circular Sul – Via Veiga Jd.

934 – T. Isidóra / Paço Municípal / T. N. Mundo / Rec. das M. Gerais

Linhas que passam pelo terminal Isidória

6 – T. Veiga Jd. / Zoroastro / Centro

7 – T. Vl. Brasília / Centro / Rodoviária

9 – T. Pe. Pelágio / Av. Castelo Branco / T. Isidória

15 – T. Pç. A / Flamboyant – Via T. Isidória

20 – T. Garavelo / T. Bíblia – Via T. Isidória

25 – T. Bandeiras / T – 63 / T. Isidória

612 – Direto / T. Garavelo / T. Bíblia

616 – Direto / T. Veiga Jd. / T. Isidória – Via T. Cruzeiro

BRT Norte-Sul

O Norte-Sul tem uma extensão de 21,7 quilômetros, do terminal Recanto do Bosque, na região Norte de Goiânia até o terminal Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. É composto por duas trincheiras, oito terminais de integração aos ônibus comuns e 30 estações de embarque e desembarque.

Segundo informações da Prefeitura, em 16 meses de trabalhos, já foram construídos 40,94% do sistema, que será entregue em outubro do próximo ano,

As obras começaram em março de 2015, mas, por divergências entre a Prefeitura, Caixa Econômica Federal e órgãos de controle, sofreram uma paralisação de oito meses e foram retomadas em março do ano passado, após assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) entre o Ministério Público e os órgãos envolvidos.