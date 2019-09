Aprovada Frente Parlamentar dos Parques Tecnológicos em Goiânia

Foi aprovado em segunda votação na Câmara Municipal o decreto legislativo que cria a Frente Parlamentar do Parque Tecnológico de Goiânia. A iniciativa é do vereador Gustavo Cruvinel (PV), que vem acompanhando a discussão do tema em Brasília. A partir de sua instalação, a Frente pretende fomentar o debate em torno do parque, já instalado em Goiânia, incluindo possíveis ações legislativas, para contribuir na sua consolidação.

Em Goiânia, a Frente terá Gustavo Cruvinel como presidente, Lucas Kitão (PSL) como vice. Nos próximos dias, segundo Gustavo, a Frente dá início aos trabalhos reunindo pessoas e entidades que estão trabalhando em torno do parque de Goiânia.

Existem 103 parques tecnológicos atualmente no Brasil, sendo 43 em operação, 37 em implantação e 23 em fase de projetos. A ideia é reunir, em um mesmo local, pesquisadores, universidades, empresas e incubadoras com foco na inovação. É uma atividade que já movimenta 1,3 mil empresas e 4 mil pesquisadores, gerando quase 40 mil empregos diretos.