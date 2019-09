Chuva pode chegar a Goiânia nesta semana

A chuva de primavera pode chegar a Goiânia ainda nesta semana. De acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO), que há possibilidades de chegada de chuva.

Segundo com o gerente, em primeiro momento as chuvas serão irregulares com possibilidade de trovoadas isoladas. A partir do dia 15 de outubro passam a ser mais frequentes.A possibilidade é que em Goiânia chova na quinta-feira, 25, mas as temperaturas continuarão altas, na média de 31°C.

Nas cidades de Jataí e Rio Verde, no sudoeste do estado, há possibilidade de pancadas de chuva já na tarde de terça-feira, 24. Nesses locais, a temperatura mínima prevista é de 17°C e pode chegar a até 38ºC.