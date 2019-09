Durante discurso, Bolsonaro afirma ter compromisso com o meio ambiente

O presidente Jair Bolsonaro discursou na manhã desta terça-feira, 24, em abertura da 74º Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU), e afirmou que a Amazônia continua intacta e que tem um “compromisso solene com o meio ambiente”.De acordo com Bolsonaro, a o território da Amazônia é maior do que a Europa Ocidental, e que ela “continua intocada”, o que seria uma prova deste compromisso brasileiro com o meio ambiente.

Aproveitando o espaço resolveu atacar alguns líderes mundiais os acusando de “tentar tirar a soberania brasileira”, fazendo referência ao que foi dito por alguns representantes de estado no G7, reunião mundial entre chefes e líderes dos países membros,que ocorreu em agosto deste ano, em Biarritiz, na França, trocando farpas principalmente com o Líder francês Emmanuel Macron, que foi quem mais questionou sobre o status da Amazônia.