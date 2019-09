Governo promove abertura de mais três barragens na Bacia do Rio Meia Ponte

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), realizaram durante o final de semana a abertura de mais três barragens para reequilibrar a vazão do Rio Meia Ponte, que apresentou tendência de queda no volume. Os barramentos que tiveram parte do montante liberada para o rio ficam em Santo Antônio de Goiás, Inhumas e Goiânia.

Ao todo, cinco represas já foram utilizadas para aumentar a vazão do Meia Ponte nas últimas duas semanas. O Governo do Estado, por meio da Semad, mapeou 70 espelhos d’água e mantém diálogo com os proprietários para o escoamento em caso de emergência.

Segundo dados coletados pela Saneago e pela própria Semad, a vazão vinha se mantendo em uma média acima de 2 mil litros por segundo, mas caiu, no sábado, 21, para 1.828 l/s e, no domingo, 22, para 1.875 l/s. O nível crítico estabelecido pelo Governo de Goiás para evitar o racionamento de água em Goiânia e região metropolitana foi de 1.500 l/s.

Além da abertura dos barramentos, foram tomadas medidas emergenciais que incluem a redução na outorga de captação das propriedades rurais em 50% e o estabelecimento de horários de irrigação no período noturno e com tempo de duração vinculado ao volume médio divulgado pela Semad todos os dias no final da tarde. Assista a baixo momento da abertura de uma das barragens: