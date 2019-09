Programa ‘Em Frente Brasil’ combate a criminalidade na raiz do problema, afirma deputado Vitor Hugo

O deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL-GO), esteve em Goiânia nesta segunda-feira, 23, onde acompanhou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, durante a primeira visita técnica ao Programa Em Frente Brasil.

De acordo com o parlamentar, Goiânia é uma das cinco cidades piloto que integram o programa, criado segundo estudos técnicos, com o olhar atento do ministro Moro e dentro da perspectiva de combate à criminalidade defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. “A presença do ministro em Goiânia reforça nossa esperança de que a iniciativa dê certo não apenas nas cidades iniciais, mas em todo o País”, ressalta Vitor Hugo, que durante toda visita esteve ao lado do Governador Ronaldo Caiado, o Prefeito Íris Rezende e o Ministro Moro.

Outro ponto defendido pelo parlamentar é a integração presente no ‘Em Frente Brasil’. Além do trabalho conjunto entre as prefeituras, governos estaduais e a União, o programa contempla ações que dependem da atuação entre diversas forças policiais, a exemplo das polícias Civil, Militar e Federal, além de Corpo de Bombeiros Militar “É uma iniciativa focada principalmente em ações voltadas às crianças e jovens, que centraliza forças das três esferas da administração no combate à criminalidade lá na raiz do problema”, afirma o parlamentar de Goiás.