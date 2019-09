Vereadora Dra. Cristina e setor do Turismo discutem Plano Diretor na Câmara Municipal de Goiânia

Buscando discutir estratégias de desenvolvimento do novo Plano Diretor, a vereadora Dra. Cristina se reuniu na Câmara Municipal nesta segunda-feira, 23, em audiência pública com o segmento do Turismo e a com a Prefeitura.

A vereadora, relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), destacou que uma emenda para que novas leis sejam aprovadas, beneficiando o setor, garantindo, por exemplo, incentivos fiscais já havia sido aprovada para o Código Tributário, mas o prefeito retirou o projeto de tramitação..

Esteve presente Zilma Campos Peixoto, coordenadora dos eixos temáticos do Plano e o especialista em Economia Criativa, Décio Coutinho, que destacaram a importância de revitalização do Centro, por meio de incentivos, inclusive para setores da economia solidária. Além disso, Coutinho sugeriu a ocupação de bairros desocupados, como o Aeroviário, lembrando que locais semelhantes foram transformados em polos de gastronomia e cultura em outras cidades, como Belém, no Pará

A vereadora Dra. Cristina informou que serão organizadas visitas aos eixos de desenvolvimento estabelecidos no Plano Diretor. A primeira está marcada para o dia 2 de outubro, às 8h30, com saída do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), localizada no Jardim Goiás.