Caiado é homenageado por servidores pelo aniversário de 70 anos

Servidores do Palácio Pedro Ludovico Teixeira se reuniram, na manhã desta quarta-feira, 25, para homenagear o governador pelo seu aniversário de 70 anos. Visivelmente emocionado, Caiado falou do quão gratificante está sendo sua jornada, apesar das inúmeras dificuldades com as quais se depara no dia a dia.

“O mais importante é receber o gesto de gratidão. Peço a Deus para que eu possa, no decorrer dos próximos 3 anos e 4 meses, melhorar a vida do nosso povo. Não tenho direito de tirar a esperança de uma gente”, declarou. O governador estava acompanhado da presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, da filha Ana Vitória, bem como o vice-governador Lincoln Tejota. Depois, Caiado foi homenageado também pelos funcionários do Palácio das Esmeraldas.