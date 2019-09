Choveu em vários bairros de Goiânia

Conforme o Tribuna do Planalto antecipou na semana passada, a chuva voltou à Goiânia no final da tarde desta quarta-feira, 25. A previsão era do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Para hoje, a previsão era de “variação de nuvens com chance pequena de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia”.

Leitores do Tribuna do Planalto informaram chuva fraca e rápida nos Setores Jaó, Setor Serrinha e no Jardim América. “Deu para molhar o asfalto, deixar a temperatura mais suportável”, relata a leitora Ana Paula Araújo. Na Vila Canaã a chuva foi forte, conforme relatos de moradores. A chuva chegou na capital!