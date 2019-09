Clécio Alves põe ‘mão na massa’ para salvar Parque da Lagoa

O vereador Clécio Alves (MDB) resolveu colocar a ‘mão na massa’ para salvar a nascente do ‘Parque da Lagoa’, localizada no Parque Oeste Industrial, região Oeste da Capital. Chamando a atenção de quem passava pelo local, Clécio se juntou a funcionários da Prefeitura de Goiânia e Amma e fez o transporte de peixes, para salvar a vida de alguns espécimes. “Precisamos unir esforços, junto à comunidade e com funcionários da Prefeitura”, declarou.

Morador desde 1998 do Parque Industrial João Braz, Clécio esclarece que o ‘Parque da Lagoa’ é uma das ‘meninas dos olhos’ da região Oeste. Ele explica que acompanhou desde o início a restauração desta nascente. “Na época em que recuperamos esta lagoa vimos que ela foi irresponsavelmente entupida pelos rejeitos da construção do Residencial Goiânia Viva. Mas desde 2008, o prefeito Iris Rezende determinou que a Amma fizesse a recuperação da lagoa. Só que infelizmente neste período de seca é normal que o nível dos lagos dos parques abaixe”, esclareceu.

Segundo a Prefeitura e a Amma, o trabalho que já dura uma semana, será finalizado em aproximadamente dez dias. No total, já foram retirados do local mais de 420 caminhões de terra. “Estamos fazendo a limpeza desta lagoa, no período de estiagem, para que o afloramento da água ocorra.

Assim que iniciar o período de chuva, a lagoa já estará recuperada, sem lamas e entulhos”, declarou o supervisor da Amma, Wilmar Pires, responsável por acompanhar este trabalho na região. Quanto a mortalidade dos peixes, o órgão esclarece que está associada à baixa oxigenação do lago. Para isso, está sendo feito em tempo hábil o manejo de oxigenação da água no Parque da Lagoa.

Relembre

No início deste mês Clécio cobrou a revitalização do parque. Para isso, ele esteve com o diretor de Parques da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), João Rodrigues, que garantiu que todo parque será totalmente transformado.

Na ocasião, foi determinado pelo prefeito Iris Rezende, que seria feito um serviço de primeira qualidade neste parque. O intuito seria devolver à população goianiense a nascente recuperada e o local receberia também dois campos de futebol de areia e um deck de madeira para valorização do parque e lazer da comunidade local. Além disso, o parque passaria por reformas em todo calçamento.