Corte de 50% do quadro de funcionários na Goiás Parcerias

O presidente Interino da Goiás Parcerias Heitor Camargo decidiu “fazer um limpa” na Estatal, uma semana depois da troca de toda diretoria. Foram cortados mais de 50% do quadro de funcionários, com redefinição de cargos e de salários. Sobre a reformulação, Heitor Camargo foi categórico: “a Goiás Parcerias não pode ter viés político e a orientação é torná-la cada vez mais técnica”, disse.

A viabilidade da estatal pode ser avaliada pelo governo. “Até o governo definir os novos rumos da Goiás Parcerias, vamos continuar reduzindo despesas”, explicou Pedro Henrique Salles, presidente da Codego e membro do Conselho Fiscal da Goiás Parcerias.

O presidente da Goiás Parcerias disse que tem trabalhado em parceria com os técnicos do Conselho Fiscal formado por Pedro Henrique Salles, presidente da Codego; Adriano Rocha Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação; Bruno Magalhães, secretário de Administração. “Estamos revisando todos os contratos para corrigir falhas e dar melhor prosseguimento às atividades”, comentou Camargo.

Além das ações citadas, Heitor Camargo afirmou que trabalha junto à Controladoria Geral do Estado para reforçar o compromisso com a eficácia dentro da estatal do Programa de Compliance, uma das prioridades do Governo de Goiás. “Estamos abrindo mão até dos veículos oficiais, porque a ideia é retirar tudo que for desnecessário para o funcionamento da Goiás Parcerias. Faremos uma gestão voltada para resultados”, explicou Heitor.

As mudanças vieram depois das irregularidades encontradas pela CGE na contratação de escritório de advocacia pela estatal. Diante das denúncias, o governador Ronaldo Caiado determinou a troca de todos os envolvidos na investigação. Heitor Camargo só foi mantido porque assumiu o cargo em 23 de maio e o contrato investigado foi firmado em dois de maio.

Sobre a Goiás Parcerias

A Goiás Parcerias tem como objetivo colaborar, apoiar e viabilizar a implementação do Programa de Parceria Público-Privada (PPP) e outras parcerias de interesse do desenvolvimento econômico e social de Goiás; disponibilizar bens, equipamentos e utilidades para a Administração estadual, mediante pagamento de contrapartida financeira; gerir os ativos patrimoniais a ela transferidos pelo Estado ou por entidades da Administração indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título.