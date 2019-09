Número de acidentes e de vítimas no trânsito registram queda

Durante o primeiro mês após a suspensão do uso de radares móveis em rodovias federais, de 15 de agosto a 15 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 395 mortes nas rodovias federais. No mesmo período do ano passado, foram 488 óbitos, o que significa uma queda de 19%.

Os acidentes graves também caíram no período analisado, de 1.561 em 2018 para 1552 em 2019. São considerados graves os acidentes com, pelo menos, uma vítima com ferimentos graves ou óbito.

As ocorrências no total de feridos também apresenta queda, o número oscilou de 6.796 no ano passado, para 6.628 em 2019.

Para o porta-voz da PRF, Tibério de Freitas, as diminuições se deram em função de um conjunto de ações:

“Atualização da legislação de trânsito, planejamento das operações e fiscalizações para poder alcançar condutas em lugares onde a chance de acidentes é maior e tecnologia em rodovias e veículos. É um conjunto de fatores que vem sendo aprimorado”.

Outros fatores que ajudaram na queda dos números foram as ações de educação no trânsito com pedestres, motoristas e ciclistas, com crianças e adolescentes nas escolas e profissionais nas empresas.

Fonte: Agência Brasil