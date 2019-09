Área do Setor Universitário em disputa com a UFG volta a ser discutida em audiência pública

Uma audiência pública será realizada as 14h desta sexta-feira, 27, na Câmara Municipal de Goiânia, com o objetivo de tratar da regularização fundiária da Quadra 88 do Setor Universitário. A iniciativa é do vereador e presidente da Comissão dos Direitos do Idoso, Paulo Magalhães (PSD).

A área contém de 28 mil m², e foi ocupada em 1938 por 54 famílias que participaram da construção de Goiânia, que naquela época receberam o terreno como doação, sem oficialização judicial, da então primeira dama Gercina Borges Teixeira. Em 1961, o mesmo local foi doado pela União à Universidade Federal de Goiás (UFG), o que fez com que atualmente se torne alvo de disputa judicial.

Participarão da audiência, além dos moradores, a presidente da ASMO 88, Roberta Cruvinel; representantes da Universidade Federal de Goiás, do Governo de Goiás; por meio da SEGPLAN; da Prefeitura de Goiânia; através da SEPLANH, Ministério Público- GO e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO).

Magalhães busca uma solução definitiva para a permanência dos moradores na Quadra 88. Uma alternativa é a permuta de uma área do governo do Estado ou da Prefeitura de Goiânia com a União. Para isso é preciso a apresentação da proposta do terreno para a UFG a fim garantir a moradia a essas famílias, maioria idosos, e proporcionar a entrega das escrituras.