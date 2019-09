Empreendedoras se unem para ajudar a resgatar a autoestima de mulheres

As empreendedoras Amanda Deyvis e Nathalia Ferreira, criaram o projeto “Se enxerga, mulher!”, com o objetivo de auxiliar mulheres a resgatar sua autoestima, principalmente aquelas com histórico de vida complicado, vítimas de depressão, câncer, entre outros fatores. A primeira edição foi realizada no dia 17 de setembro e deverá ocorrer novamente em 45 dias.

A coach e mentora Nathália Ferreira explicou que sempre teve vontade de ajudar a transformar a história de outras mulheres, e falou como surgiu o projeto “O projeto surgiu em agosto de 2019 durante uma conversa sobre deixar uma marca positiva na vida de mulheres, que se tratasse de autoestima”, comentou.

Buscando firmar o projeto e oferecer um “dia de princesa”, as empreendedoras buscaram parceiros que pudessem auxiliar na realização do mesmo, entre eles, salões de beleza, joalherias, lojas de roupas e sapatos, ensaio fotográfico, massagista; patrocinadores que oferecessem total suporte para a idéia.

Em relação a seleção de candidatas não há um critério único para a escolha das próximas mulheres que serão beneficiadas pela iniciativa, as empreendedoras convidam os seguidores de suas redes sociais a sugerirem mulheres que precisam de um cuidado a mais. As sugestões, junto com a história de vida das candidatas podem ser enviadas pelas redes sociais: @amandadeyvis e @__nathferreira, ou pelo e-mail seenxergamulher@gmail.com.