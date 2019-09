Lucas Kitão convoca prefeito Iris Rezende presta contas à Câmara

O prefeito de Goiânia, Íris Rezende, foi convocado pelo presidente da Comissão Mista, vereador Lucas Kitão, a prestar contas à Câmara Municipal na próxima segunda-feira, 30, a partir das 8h, no Plenário da Câmara Municipal de Goiânia. A convocação foi feita em 9 de setembro pelo vereador.

A nova visita do gestor municipal à Casa de Leis se refere ao segundo quadrimestre de 2019. De acordo com o vereador, Iris será questionado também sobre os empréstimos solicitados pela Prefeitura de Goiânia “Assim como em outras prestações de contas, vamos focar em questões técnicas e na realidade econômica. Mas sei também que, durante a prestação, colegas focarão nas obras que estão sendo realizadas e nos empréstimos contraídos. Nossa preocupação é que os recursos dos empréstimos não deixe que as obras iniciadas paralisem, como foi o caso do BRT”, destaca Kitão.