Ronaldo Caiado comemora aniversário com cavalgada em Goiânia

Em comemoração ao aniversário de 70 anos, o governador Ronaldo Caiado vai comandar uma cavalgada em Goiânia, no sábado, dia 28, após uma missa, prevista para começar às 8h30, no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia. O evento, além de celebrar o aniversário do governador, é para valorizar as tradições culturais goianas.

“Estou pedindo a todos os meus colegas muladeiros e amazonas que estejam na capital no dia 28 para fazer uma grande cavalgada, comemorar meu aniversário e mostrar essa realidade das nossas raízes, cultura e a beleza que é essa tradição,” explicou Caiado.

Em suas visitas a cidades do interior do Estado, o governador tem defendido a importância do apoio do governo à difusão e fortalecimento das manifestações da cultura de Goiás. A cavalgada na capital foi anunciada por ele em Alvorada do Norte e confirmada em Pilar de Goiás, durante eventos que celebravam festejos da tradição popular.

“O Estado deve ter orgulho de suas tradições e história. Não é possível ter um Estado que não tem orgulho das suas raízes. Como você vai ensinar as crianças para amanhã enaltecer o que foi construído por nossos antepassados, se não tivermos isso?”, indagou Caiado.

A cavalgada em comemoração ao aniversário terá início às 10h30, saindo do Parque de Exposições, e seguirá o seguinte roteiro: subir a 5ª Avenida até a Praça Universitária, seguir até a Praça Cívica, descer a Araguaia e, ao final, retornar ao Parque de Exposições. Lá, estão previstos shows artísticos e almoço.

Estão sendo convidados os prefeitos de todos os 246 municípios goianos, que deverão trazer comitivas de criadores de muares e cavaleiros. São esperadas cerca de 2 mil pessoas para o evento, organizado em parceria com a Nelore EV e apoio da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA).

Para se inscrever para a cavalgada, o interessado paga R$100, valor que será repassado à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

A valorização das tradições culturais de Goiás tem sido preocupação constante do governador Ronaldo Caiado. Em diferentes ocasiões, em visitas a cidades do interior do Estado, Caiado ressaltou que sua gestão tem como meta a difusão e o fortalecimento das manifestações da cultura goiana. Como prova da importância que dá às tradições e à história do Estado, o governador idealizou a cavalgada em comemoração ao seu aniversário e seus amigos, entre eles o deputado Amari Ribeiro, organizaram o evento.

Caiado manifestou seu apreço às manifestações inspiradas nos costumes passados de geração a geração, por exemplo, em Corumbá de Goiás, onde participou das Cavalhadas no município. Ele anunciou recursos para o programa Caminho de Cora Coralina, um roteiro de estímulo ao ecoturismo no Estado.

Em viagem a Alvorada do Norte, o governador afirmou que a Cavalgada é muito emblemática no Nordeste goiano. “Estamos aqui com centenas de cavaleiros e amazonas, que vêm se juntando de outras cidades e fazem esse movimento lindo. É uma grande tradição e estou aqui para podermos promover esse evento, dando respaldo e apoio naquilo que é possível para manter a história e a cultura do Estado de Goiás”, citou o governador.

Ao inaugurar igreja centenária em Pilar de Goiás, o governador salientou que “o Estado deve ter orgulho de suas tradições e história”, e acrescentou que estava retomando aquilo que é fundamental para qualquer Estado, que é a cultura. “Não é possível ter um Estado que não tem orgulho das suas tradições e história. Como você vai ensinar as crianças para amanhã enaltecer o que foi construído por nossos antepassados, se não tivermos isso?” indagou.

Do interior para a capital

Para Ronaldo Caiado, os investimentos na cultura e no turismo movimentam a economia, geram renda e mais dignidade à população. O apoio a iniciativas desse tipo, segundo ele, canaliza a força e a magia lúdica das atividades culturais e folclóricas do interior para a capital.

O secretário de Cultura, Edival Lourenço, salienta a importância da valorização dessas manifestações que celebram a história de um povo. Ao se referir às Cavalhadas, evento da gente goiana que pontua a rota do turismo em Goiás, ele destacou que “é uma cultura que está enraizada principalmente no interior, mas que também cativa o interesse de quem vem dos grandes centros urbanos”. Conforme ressaltou, a Secretaria de Cultura vai implementar as iniciativas de fortalecimento das manifestações populares, seguindo a determinação do governador.

Líderes regionais na área da cultura elogiam postura do governador

Participante há 14 anos das Cavalhadas de Pilar de Goiás como Embaixador Cristão, Luís Fernando de Freitas Oliveira, 31 anos, afirma que seu município e muitos outros no Estado que têm destaque no calendário de festas do folclore goiano serão beneficiados com as ações do governo goiano de incentivo à cultura. A comemoração reproduz os conflitos históricos entre mouros e cristãos na Europa antiga.

“Há muita desinformação por falta de incentivo. Ao se posicionar a favor da nossa cultura, o governador contribui para incrementar o turismo e a receita desses municípios, gerando mais renda e riquezas para a população”, disse Luís Fernando. Ele destaca outros festejos regionais de Pilar de Goiás, como a Folia do Divino, rodeios e a Festa de Nossa Senhora do Pilar, que atraem milhares de pessoas todos os anos, movimentando a economia local.

Ângela Carlos é uma das organizadoras da tradicional Cavalgada de Alvorada do Norte e considerou positiva e animadora a notícia de que Ronaldo Caiado quer dar um novo status à cultura no Estado, por meio de incentivos e apoio às iniciativas das comunidades regionais ligadas à área. “A ideia do governador é muito bem-vinda porque vai proporcionar mais atrativos às ações e iniciativas culturais goianas”, ressaltou. A chamada Cavalgada do Corrente parte todos os anos de Alvorada do Norte, passa por Buritinópolis e Simolândia e chega a reunir mais de mil cavaleiros.

Congada

A Congada é uma das festas religiosas mais antigas de Goiás e tem no município de Catalão, sudeste do Estado, um dos mais importantes polos dessa manifestação cultural. Robson Macedo, cujos avós fundaram a festa na cidade, afirma que a proposta de Caiado vai fazer prosperar o turismo e fomentar a economia da região.

“Também terá a vantagem de dar mais visibilidade ao Estado por meio das nossas mais caras tradições. A cultura e o turismo têm a peculiaridade de serem atividades de baixo custo e com grande retorno financeiro para os municípios”, observa Robson, que há mais de quatro décadas participa ativamente das congadas de Catalão. A Congada desponta com seu dinamismo na tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário.

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás