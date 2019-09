“Vaquinha online”, o crowdfunding, busca devolver equipamentos audiovisuais roubados a escola municipal de Goiânia

Uma vaquinha online, estilo de crowdfunding (segue a dinâmica da vaquinha, ao partir do princípio de que pessoas colaboram e, juntas, realizam o que antes não poderiam fazer sozinhas) busca adquirir recursos necessários para repor equipamentos roubados da Escola Municipal Donata Monteiro Mota, no Setor Crimeia Leste, em Goiânia. O projeto tem iniciativa da cientista política e aluna do RenovaBR, Ludmila Rosa, para as ações do RenovaBR Cidades que vão ocorrer em todo o País na mesma data com o objetivo de promover intervenções nas cidades brasileiras.

A unidade de ensino passou por diversos casos de arrombamentos e furtos entre os anos de 2017 e 2018, período em que foram levados um data-show, duas caixas de som, dois notebooks, e duas televisões, além de materiais corriqueiros, utilizados em atividades pedagógicas para os quase 700 alunos atendidos pela escola.

Ludmila espera que com ação, além de devolver os equipamentos, a comunidade educacional possa desfrutar de um dia de “diversão, cidadania e solidariedade”. “Importante mostrar que podemos fazer a diferença na vida dessas crianças, se houver colaboração. Há muitas crianças ali que não possuem uma bola sequer para brincar, por isso esperamos arrecadar brinquedos também”, explica.

A entrega simbólica de parte dos equipamentos, obtidos com o valor do crowdfunding, serão entregues no dia 5 de outubro durante a festa do Dia das Crianças, que será celebrada a partir das 8h, com café da manhã, atividades recreativas para crianças e também palestra sobre a importância da família no desenvolvimento estudantil voltada para os pais. Quem quiser contribuir, pode acessar https://www.vakinha.com.br/vaquinha/renovar-a-donata, as doações vão até o dia 12 de outubro. A apresentação de relatório financeiro será feita entre os dias 13 e 14 do próximo mês.