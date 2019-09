Espetáculo de teatro do Gustav Ritter será encenado em dois festivais nacionais

Um dos espetáculos do núcleo de teatro do Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), será encenado em dois grandes festivais no início do mês de outubro, na região sul do país. O espetáculo é “Bullying: Aconteceu Comigo” e será apresentado no “23º Santiago Encena – Festival de Teatro da Terra dos Poetas, no dia 02/10, em Santiago, no Rio Grande do Sul e no “IV Festival de Teatro Estudantil”, no dia 04/10, em Curitiba, no Paraná.

A participação em festivais se insere nos objetivos do Instituto Gustav Ritter, de propiciar aos alunos uma formação bem completa, com vistas a que, caso queiram, se desenvolvam até mesmo profissionalmente na área das artes de sua escolha.Estes festivais, nos quais o espetáculo será apresentado, visam dar destaque a obras criadas por grupos escolares dando oportunidade de mostrarem o talento de novos atores que estão no seu processo de formação em unidades como o Instituto Gustav Ritter.