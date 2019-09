Iris Rezende vai à Câmara Municipal prestar contas

O prefeito Iris Rezende (MDB) deve ir à Câmara Municipal de Goiânia nesta segunda-feira, 30, para fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019 de sua gestão. O prefeito da capital goiana deve estar no órgão legislativo a partir das 8h de amanhã.

Os números serão apresentados a parlamentares que compõem a comissão mista da Câmara, responsável por fazer a prestação de contas. A convocação foi feita em 9 de setembro pelo vereador Lucas Kitão (PSL), presidente da Comissão Mista e será realizada Plenário na Câmara Municipal.

Kitão afirmou que ele, enquanto presidente da Comissão, e os membros têm a preocupação do viés técnico. “Até porque temos preocupações com as intervenções na cidade, todo esse recurso que será investido, proveniente de empréstimo com a Caixa. A fiscalização será grande, as obras não podem ficar paradas, para que não impacte ainda mais na vida das pessoas”, destacou o vereador.

O prefeito Iris esteve na manhã do dia 3/6 na Câmara Municipal, onde prestou contas aos vereadores, afim de demonstrar o cumprimento das metas fiscais do Município referentes ao primeiro quadrimestre de 2019.

Por cerca de três horas, Iris Rezende respondeu aos questionamentos formulados pelos vereadores e apresentou os resultados fiscais da sua gestão nos primeiros quatro meses de 2019.

Nesta prestação de contas referente ao segundo quadrimestre, o secretário municipal de Finanças, Alessandro Melo, avaliou a evolução financeira da administração. Ele analisa que a discussão deixa de ser o ajuste fiscal e passará ser os investimentos em obras.

De acordo com Alessandro, o orçamento tem sido trabalhado “sempre com uma questão conservadora, rígida”. “Nossa discussão sempre antes era dívida, dívida, dívida, e agora nesta prestação de contas vamos para uma discussão mais proativa, mas benéfica para a cidade, num momento mais positivo, em que a administração pública consegue reverter o recurso dos impostos em benefício para a sociedade”, declarou o secretário.