Maestro João Carlos Martins realiza pocket show na capital

O pianista e maestro João Carlos Martins realiza um pocket show e palestra no lançamento do projeto Papo com Conteúdo na próxima segunda-feira, 30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 20h. O músico é reconhecido como dos maiores intérpretes de Bach, no mundo.

Realizada pelo Plateau d’Or, condomínio horizontal lançado recentemente pelo Grupo Toctao em Goiânia, a iniciativa terá programação cultural de setembro a dezembro deste ano. Além do evento inaugural com o maestro, serão apresentadas, também, atrações relacionadas a gastronomia, bem-estar, lifestyle, economia e design, sempre com o intuito de estimular a cultura na cidade.

Na apresentação, João Carlos deve executar peças de J. S. Bach e Tom Jobim. Já na palestra, ele irá falar sobre sucesso e superação, relatando sua vida artística, do início, passando pelo triunfal concerto com o maestro Zubin Metha até os acidentes com as mãos. Em relação aos ingressos, parte poderá ser adquirido de forma gratuita, via inscrição na plataforma Sympla.