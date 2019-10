”Antes de cuidar de carros, precisamos cuidar das pessoas”, afirma Lucas Kitão em prestação de contas

Durante prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019 da Prefeitura de Goiânia, realizada nesta segunda-feira, 30, na Câmara Municipal, o presidente da sessão e da Comissão Mista, vereador Lucas Kitão (PSL),) questionou o prefeito Iris Rezende (MDB) sobre a conclusão de obras essenciais para a população.

Um exemplo citado por Kitão foi o Cais do Jardim América, que há um ano está fechado para reformas “Precisamos primeiro, prefeito, cuidar das pessoas, terminar as obras que já foram iniciadas. Cuidar da saúde é cuidar das pessoas. O Cais do Jardim América, por exemplo, tinha uma previsão de entrega para seis meses e já se passou um ano”, disse Kitão.

Em resposta, o prefeito destacou que não se muda a situação da saúde pública da “noite para o dia”. “Não vai demorar mais meses, a saúde de Goiânia será referência nacional, anote o que estou dizendo. Nós temos que procurar acompanhar o processo que se realiza para observar que as coisas estão caindo no eixo, as coisas vão acontecer e a população de Goiânia estará devidamente assistida”, respondeu Iris Rezende.

Ao entender que sua indagação não foi respondida pelo gestor municipal, Lucas Kitão reforçou a necessidade de um cronograma de entrega de obras, uma vez que foram iniciadas diversas intervenções na capital sem que outras tenham sido finalizadas, o que resultou em congestionamento em vários pontos de Goiânia, dificultando o deslocamento das pessoas.