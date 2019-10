Araújo Jorge lançam a campanha “Outubro Rosa” com a mensagem “Lute contra o câncer de mama”

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) e o Hospital de Câncer Araújo Jorge lançam a campanha “Outubro Rosa 2019” com a mensagem “Lute contra o câncer de mama” para incentivar mulheres a praticarem o autoexame em busca de alterações perceptíveis nos membros.

O intuito é chegar promover um diagnóstico precoce contra a doença, que pode dar mais chances de remissão dos tumores.O hospital fará também um mutirão de cirurgias plásticas com dez mulheres que passaram pela mastectomia, a retirada total ou parcial das mamas.

A abertura do evento será dia 4 de outubro com a palestra do médico cirurgião oncológico Renê Augusto Almeida de Souza, da equipe de médicos do Hospital Araújo Jorge, que abordará o tema: “É possível prevenir o câncer”. Outra exposição sobre o assunto será ministrada com o doutor em Biologia Celular e Molecular, César Vilanova Costa, com o tema tratará de “Câncer de mama – o que meus genes têm a dizer?”.

No decorrer do mês de outubro as unidades mantidas pela ACCG, Hospital de Câncer Araújo Jorge e Unidade Oncológica de Anápolis, promoverão várias atividades voltadas para pacientes, acompanhantes e colaboradoras internas. No dia 24 de outubro, o Hospital de Câncer Araújo Jorge realizará um mutirão de cirurgia plástica de reconstrução mamária para dez mulheres que passaram pela mastectomia, a retirada de uma ou das duas mamas em decorrência do aparecimento de tumores.