Programa Centelha disponibiliza até R$ 60 mil para startups goianas

Startups e empreendedores com ideias inovadoras têm até sexta-feira, 4, para se inscreverem no Programa Centelha. A iniciativa busca fomentar a comunidade empreendedora de Goiás e irá fornecer até R$ 60 mil para cada um dos 28 projetos selecionados no estado.

No estado de Goiás serão distribuídos R$ 1.680.000 às ideias selecionadas. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), jurisdicionada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI), é a executora local do Programa.

O fomento será concedido na modalidade de subvenção econômica, o que significa que não precisará ser pago ou reembolsado. A verba poderá ser investida no custeio de despesas do negócio, como hospedagem, alimentação, passagens aéreas ou terrestres, materiais de consumo e serviços terceirizados.

A seleção das propostas de negócio será realizada em três etapas: inscrição de ideias, elaboração de projeto do empreendimento e elaboração do projeto de fomento. Após a seleção, o programa oferecerá ainda orientação e capacitação para abertura das empresas e pré-incubação durante seis meses.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada na página https://go.programacentelha.com.br/. Podem participar pessoas físicas sem nenhuma empresa constituída ou Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (MEEPP), com data de constituição de até 12 meses anteriores à data de lançamento do edital, realizado em 4 de setembro de 2019.